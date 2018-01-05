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Son maçta gol düellosu

ANTALYA’da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, oynadığı son hazırlık müsabakasında Ünyespor ile girdiği gol düellosunu 4-3 kaybetti.

Son maçta gol düellosu

ANTALYA’da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, oynadığı son hazırlık müsabakasında Ünyespor ile girdiği gol düellosunu 4-3 kaybetti.

05 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Son maçta gol düellosu

Sahaya farklı bir kadroyla çıkan kırmızı siyahlı ekip, müsabakanın 30’uncu dakikasında Selim’in sert şutuyla rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Ünyespor 37’inci dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına da hazlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. 66’ıncı dakikada Onur’un ayağından bulduğu golle skoru 2-1 taşıyan Yozgatspor, ataklar geliştirse de rakip kalede gol bulamadı. 75’inci dakikada skoru tekrar eşitleyen Ünyespor’un bu golüne Yozgatspor 81’inci dakikada Mehmet Şükrü Önder ile karşılık verdi: 3-2.

Son 10 dakika tecrübe kazanması için gençlerimizin sahaya sürüldüğü karşılaşmanın 83’uncü dakikasında müsabaka hakemi tarafından Ünyespor lehine penaltı atışı verildi. Ünyespor bu penaltı atışını gole çevirerek tekrar skora eşitliği getirdi. 87. dakikada Ünyespor bir gol daha bularak skoru 4-3’e taşıdı. Müsabakada başka gol olmayınca Ünyespor sahadan 4-3 galip ayrıldı.

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