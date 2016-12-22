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Son maçı da kazanacağız

22 Aralık 2016 Perşembe 06:00
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Türkiye Erkekler Hentbol Süper Lig'de konuk ettiği Konya Selçuklu Belediyespor’u yenerek iki haftadır galibiyetlerini sürdüren Yozgat Bozokspor da Başkan Cenker Doğan, deplasmanda Amasya Taşova YİBO takımından sonra konuk ettikleri Konya temsilcisini yenerek, iyi bir ivme yakaladıklarını, ilk yarının son haftasında İstanbul deplasmanında oynayacakları maçtan da galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Son maçı da kazanacağız
Doğan, kendileri açısından zor bir maç olduğunu, galip geldikleri için mutlu olduklarının altını çizerek, ilk yarıda başabaş bir mücadelenin yaşandığını, sonlara doğru oyunda hakimiyet kurarak öne geçtiklerini anlattı. Doğan, ikinci yarıda da başabaş bir mücadelesinin olmasına karşın, son dakikalara girildiğinde her iki takımında maçı eksik tamamladığını, oyunda hakimiyeti sağlayarak, sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarının altını çizdi. Doğan, ‘’Rakibimiz puan tablosunda bizden çok geride. Kazanıp, iyi çıkış yapmak istiyordu. O nedenle çok direnç gösterdiler. Biz de arayı açmak istiyorduk. Bu galibiyetin sadece aldığımız iki puanla değil, rakiplerimizle aramızdaki farkı açmamız açısından da önem taşıyordu. Üst sıralardaki takımlarla aramızdaki puan farkının açılmaması açısından da maç bizim açımızdan önem arz ediyordu. Bu yüzden maçı çok önemsedik. Maç da zaten skor olarak son iki dakikaya kadar başa baş geçti. Son 2 dakikada her iki takımda sahada eksik kaldı. Bunu biz avantaja çevirip, yakaladığımız pozisyonları golle sonuçlandırırken, rakibimizin boş dönmesiyle skor bizim lehimize oldu’’ diye konuştu.
Ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda oynayacakları güçlü rakipleri Beykoz Belediyespor maçını da kazanarak ligin ilk yarısını galibiyet ile kapatmak istediklerini dile getiren Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ''Lig de uzun zamandır galip gelemiyorduk, son iki haftada iyi bir çıkış yakaladık ve rakiplerimizi yenerek takımımızın morali de yerine geldi. Ligin ilk yarısının son haftasında İstanbul deplasmanın da galip gelerek bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Deplasmanda karşılaşacağımız Beykoz Belediyespor ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi, bu güçlü rakibi kendi evinde yenebilecek güce sahibiz. Yeterki oyuncularımız inansınlar, kendi gerçek performanslarını sahaya yansıtsınlar yeter. Ligde 16 puan ile dördüncü sıradakaki rakibimizi yenmemiz durumunda aramızdaki puan farkı 4'e düşecek, bu da bizim için büyük bir avantaj olacak. Çünkü üst sıra ile aramızdaki puan farkı açılmayacak, ligde de rahat bir nefes alacağız diye düşünüyordum'' dedi. 
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