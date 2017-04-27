Son maç son heyecan

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde son haftaya giriliyor. Ligde kalma mücadelesi veren takımların yanı sıra Avrupa kupalarını da hedefleyen takımların kaderi Pazar günü oynanacak maçlarla belli olacak.





TEMSİLCİMİZE PUAN GEREKİYOR

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde ilk mücadele veren temsilcimiz Yozgat Bozokspor, son haftaya girilirken sahasında Beykoz Belediyespon’u konuk edecek. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda ki etkinlikler nedeniyle Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Spor Salonu’nda oynanacak maç 15.00’de başlayacak. Kırmızı siyahlı temsilcimiz de Yakup’un dışında eksik bulunmuyor. Temsilcimizin ligde kalması için zorlu Beykoz Belediyespor maçından mutlak puan çıkarması gerekiyor.





4 TAKIM DÜŞME HATTINDA

Erkekler Süper Ligi’nde düşme hattında 4 takım bulunuyor. Temsilcimiz Yozgat Bozok spor’un yanı sıra Maliye Piyango, Bursa Nilüfer Belediyespor ve Taşova YİBO son haftada ligde kalma mücadelesi içerisinde olacak. Maliye Piyango haftayı Beşiktaş Mogaz deplasmanında geçirecek. Bursa Nilüfer Belediyespor sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor ile sahasında karşılaşacak. Geçen hafta aldığı beraberlikle ligde kalma şansını son haftaya taşıyan Amasya Taşova YİBO ise diğer bir Amasya temsilcisi Merzifon Belediyespor ile puan mücadelesi verecek. Temsilcimiz Yozgat Bozokspor’un ligde kalması için kendi sahasında oynayacağı Beykoz Belediyespor maçından en az bir puan çıkarması ve diğer üç rakibinden birinin kaybetmesi yeterli olacak.





TARAFTARA ÇAĞRI

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, ligin son haftasında Beykoz Belediyespor ile karşılaşacaklarına değinerek, sahaya puan için çıkacaklarını söyledi. Rakiplerinin gücünü bildiklerini aktaran Doğan, ligde hiç de hak etmedikleri bir durumda olduklarını ifade etti. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynamaları gereken maçı etkinlikler nedeniyle Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Spor Salonu’nda oynayacaklarını hatırlatan Doğan, bu kritik maçta taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Pazar günü saat 15.00’de oynanacak maçın Yozgat için bir sınav olduğunu belirten Doğan, “Ligde devam etmek için güçlü rakibimizden puan çıkarmak zorundayız. Takımımız zorlu maça hazır ve bugün Yozgat’a gelerek kampa girecek. Kritik maçta taraftarlarımızın, spor severlerin ve tüm Yozgatlıların desteğini bekliyoruz. Beşiktaş Mogaz maçında sergilenen atmosferin tekrarlanmasını arzu ediyoruz. Halkımızı maça davet ediyoruz” dedi.





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