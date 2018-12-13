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SON MAÇ HEYECANI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Altınordu Belediyespor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak ligin ilk devresini galibiyet ile zirvede tamamlamak istiyor.

SON MAÇ HEYECANI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Altınordu Belediyespor ile oynayacağı müsabakayı kazanarak ligin ilk devresini galibiyet ile zirvede tamamlamak istiyor.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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SON MAÇ HEYECANI

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Yozgatspor olarak çok iyi bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi. Ligin ilk yarısında oynayacakları Altınordu Belediyespor müsabakasını da kazanmak istediklerini dile getiren Baş, ‘’Altınordu Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Ligin sürpriz ekiplerinden bir tanesi olan Altınordu karşısında taraftarımızın da desteği ile sahadan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyoruz. İyi bir takımız, çok güzel bir sezon geçiriyoruz ve bunu ligin ikinci yarısında da devam ettirmeyi hedefliyoruz’’ dedi

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