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Son hazırlıklar bugün

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, yarın Amasya Suluovaspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

Son hazırlıklar bugün

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, yarın Amasya Suluovaspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

22 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Son hazırlıklar bugün

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, ligde hiçbir iddiası bulunmayan Amasya Suluovaspor’u yenerek hedeflerine emin adımlarla yürümek istiyor. Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, yarın Amasya Suluovaspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Taraftarlarının da desteği ile bu müsabakayı kazasız bir şekilde atlatacaklarına inandıklarını dile getiren Çelik, ‘’Amasya Suluovaspor’u yenerek yolumuza emin adımlarla kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz. Geçen hafta şampiyonluk mücadelesi veren Ankara temsilcisi karşısında iyi bir oyun ortaya koyduk ve bir puan ile sahadan ayrılmayı başararak liderliğimizi sürdürdük. Kalan bütün müsabakalarımızı kazanarak sezon sonunu şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lige yükselmek istiyoruz. Bunun içinde önümüzdeki engelleri birer birer aşacağız’’ dedi.

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