Son hazırlıklar bugün

Yarın Sungurlu’da oynanacak olan müsabaka için yarın sabah yola çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip, müsabakanın oynanacağı sahaya giderek son antrenmanını yapacak. Dün Bozok stadı dış sahasında taktik antrenmanı yapan Yozgatspor da teknik direktör İbrahim Baş, Sungurlu deplasmanına üç puan için gideceklerini söyledi. Yozgat’ın komşusu olan Sungurlu’dan üç puan ile ayrılacaklarına inandıklarını vurgulayan Baş, ‘’Taraftarımızın desteğini arkamıza alarak her zaman olduğu gibi bu müsabakadan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum’’ dedi.