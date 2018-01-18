Son Hazırlık

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı oyuncular turnuvada sürpriz yapacaklarına inanıyorlar. Yozgat Bozokspor Altyapı Antrenörü Enis Atmaca, Ankara’da yapılacak olan müsabakalara çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Ankara’da sürpriz peşinde olduklarını dile getiren genç Antrenör,

‘’Uzun süredir birlikte çalışan oyuncularımız gerçekten iyi bir takım oluşturdular. Geçtiğimiz ay içerisinde düzenlenen turnuvanın en genç takımı olmamıza karşılık oyuncularım kendilerinden tecrübeli takımlara karşı çok iyi mücadele örneği gösterdiler ve aldıkları galibiyetler ile turnuvaya damga vurdular. Ankara’da düzenlenecek olan turnuvada da oyuncularımdan aynı başarıyı bekliyorum. Çok güçlü ekiplere karşı mücadele edeceğiz ve inşallah hepsini de yenerek Yozgat’a mutlu döneceğiz. Bu oyuncularımız geleceğin Yozgat Bozokspor takımını oluşturacaklar. Bunun için bu tip turnuvalarda gösterdikleri performans önemli ayrıca böyle turnuvalarda tecrübe kazanmaları da bizim için çok önemli. Gerçekten çok yetenekli oyunculara sahibiz ve bu oyuncuları iyi işler bu tip turnuvalar ile tecrübe kazandırırsak belki de milli takımımızın değişmez isimleri olacaklardır’’ dedi.