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Son haftada gol yağmuru

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunun ilk yarısının son haftasında gol yağmuru vardı.

09 Mart 2020 Pazartesi 03:47
Son haftada gol yağmuru

Üç müsabakada 23 golün atıldığı haftada şampiyonluk mücadelesi veren takımlar sahadan galibiyet ile ayrıldılar. Lider Çayıralan Esnafspor deplasmanda Akdağmadenispor’u 8-1 mağlup ederken en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği takımı ise konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor’u 3-2 mağlup etmesini başardı. Şampiyonluk mücadelesi veren Tuzkayaspor ise konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 8-1 yendi. Oynana bu müsabakalar ile Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda ilk yarı perdesi kapandı.

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Son Haftada Gol Yağmuru
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