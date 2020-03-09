Son haftada gol yağmuru

Üç müsabakada 23 golün atıldığı haftada şampiyonluk mücadelesi veren takımlar sahadan galibiyet ile ayrıldılar. Lider Çayıralan Esnafspor deplasmanda Akdağmadenispor’u 8-1 mağlup ederken en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği takımı ise konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor’u 3-2 mağlup etmesini başardı. Şampiyonluk mücadelesi veren Tuzkayaspor ise konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 8-1 yendi. Oynana bu müsabakalar ile Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda ilk yarı perdesi kapandı.