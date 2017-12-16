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-Son hafta zor dönemeç

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde Yozgat’ı temsil eden Sorgun Belediyespor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bu hafta kendi liglerinin ilk yarısının son müsabakasına çıkacaklar.

-Son hafta zor dönemeç

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde Yozgat’ı temsil eden Sorgun Belediyespor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor bu hafta kendi liglerinin ilk yarısının son müsabakasına çıkacaklar.

16 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-Son hafta zor dönemeç

Sorgun Belediyespor kendisi gibi zirvenin ortağı olan Sungurlu Belediyespor deplasmanın da üç puanı kovalarken, Yozgatspor ise yıllardır kendisine ters gelen Kayseri Şekerspor ile oynayacağı müsabakadan üç puan çıkarmaya çalışacak. Galibiyet için sahaya çıkacak olan Yozgat’ın her iki temsilcisi de bu zorlu virajdan hasar almadan çıkıp devre arasına mutlu girmenin hesaplarını yapıyor. Sorgun Belediyespor, kendisiyle aynı puana sahip olan Sungurlu Belediyespor’u deplasmanda yenmesi durumunda rakibi ile arasında puan farkını açacak ve devre arasına da zirvede rahat bir yekimde girecek. Yozgatspor ise yıllardır tatlı bir rekabet içirişinde olduğu Kayseri Şekerspor takımını ağırlayacak. Kendisine sürekli ters gelen ve yenmekte zorlandığı rakibi karşısında bu sefer şansızlığını kırmak isteyen kırmızı siyahlı ekip, Kayseri Şekerspor ile oynayacağı maçtan üç puan koparması durumunda kendisi gibi zirve mücadelesi veren Aksaray Belediyespor ile Nevşehirspor maçlarının sonuçlarını bekleyecek. Rakiplerinin puan kaybetmesi durumunda ise ilk yarıyı lider tamamlayacak.

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