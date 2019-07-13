Son gün Müracaat ettiler

Geçtiğimiz sezon ilk defa mücadele ettiği İkinci Lig’de gösterdiği performans ile göz dolduran ve mücadele ettiği guru üçüncü sırada tamamlayıp Play-Off oynama şansı yakalayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının ye sezonda lige devam edip etmeme durumu yılan hikayesine dönmüştü. Lige katılım müracaatının son gününe kadar lige katılıp katılmayacağı belirsiz olan kırmızı siyahlı ekipte dün lige katılım payı yatırılarak ligde devam etmesi kararlaştırıldı. Yeni sezonda alt yapısında yetiştirdiği genç sporcular ile devam etmeyi planlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı destek olunması durumunda ise birkaç tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katarak üst sıralara oynamayı amaçlıyor.