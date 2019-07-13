Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97098
ALTIN
260.034
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1883
EURO
6.4543

Son gün Müracaat ettiler

HENTBOL Bayanlar İkinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı lige müracaat tarihinin son gününde katılım payını yatırarak ligde devam dedi.

Son gün Müracaat ettiler

HENTBOL Bayanlar İkinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı lige müracaat tarihinin son gününde katılım payını yatırarak ligde devam dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
37 Okunma
Son gün Müracaat ettiler

Geçtiğimiz sezon ilk defa mücadele ettiği İkinci Lig’de gösterdiği performans ile göz dolduran ve mücadele ettiği guru üçüncü sırada tamamlayıp Play-Off oynama şansı yakalayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının ye sezonda lige devam edip etmeme durumu yılan hikayesine dönmüştü. Lige katılım müracaatının son gününe kadar lige katılıp katılmayacağı belirsiz olan kırmızı siyahlı ekipte dün lige katılım payı yatırılarak ligde devam etmesi kararlaştırıldı. Yeni sezonda alt yapısında yetiştirdiği genç sporcular ile devam etmeyi planlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı destek olunması durumunda ise birkaç tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katarak üst sıralara oynamayı amaçlıyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Cengiz de anlaştı
Cengiz de anlaştı
Sorgun Efeler Ligi’nde
Sorgun Efeler Ligi’nde
Kur’an Kursu takımı
Kur’an Kursu takımı
Gençler spor yaparak eğlendi
Gençler spor yaparak eğlendi
YOZGATSPOR TOPLANIYOR
YOZGATSPOR TOPLANIYOR
Kürüm de imzaladı
Kürüm de imzaladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim