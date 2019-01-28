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Son dakika transferi

TÜRKİYE Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, pasör çaprazı Yusuf Erdem’i transfer etti.

Son dakika transferi

TÜRKİYE Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, pasör çaprazı Yusuf Erdem’i transfer etti.

28 Ocak 2019 Pazartesi 07:00
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Son dakika transferi

Voleybola Kahramanmaraş'ta başlayan Erdem, daha sonra Bursa Tofaş Spor a transfer oldu. 3 yıl Tofaş forması giyen Erdem ardından Tokat Belediye Plevne'ye geçti ve 5 buçuk sezon Tokat'ta yer aldı. Yarım sezon Niksar Belediyespor'da forma giyen Erdem, ardından Torul Gençlik Spor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giydi. Bu sezon başından itibaren de Fındıklıspor kadrosunda yer alan Erdem 9 kez Milli takım formasını giydi. Kulüp Başkanı Hikmet Vural 1991 Kahramanmaraş doğumlu olan 1.96 metre boyundaki Yusuf Erdemin takıma büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, transfer dönemi bitmeden bir yabancı oyuncu alacaklarını, görüşmelerin tamamlandığını ve bu transferi önümüzdeki hafta içinde açıklayacaklarını belirtti.

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