Son antrenman bugün

Yaklaşık 12 gündür Yozgat’ta kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, bugün teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde son antrenmanını yaptıktan sonra izne çıkacak. 11 Ağustos tarihinde tekrar Nevşehir’de toplanacak olan kırmızı siyahlı ekip 10 günlük kampın ardından üç günlük bayram iznine çıkacak. 24 Ağustos tarihinde tekrar Yozgat’ta toplanacak olan Yozgatsporlu oyuncular Ziraat Türkiye Kupasında oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklar.

KONDİSYON ÇALIŞTILAR

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde kendi tesisleri önünde bulunan antrenman sahasında çalışan Yozgatsporlu oyuncular dünü çift antrenman ile geçirdi. Sabah idmanında ağırlık topları ile kondisyon ağırlıklı çalışma yapan kırmızı siyahlı ekip, akşam idmanında da yükleme antrenmanı yaptı.