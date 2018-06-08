Arslan, Önceki gün Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında bir toplantı yaptıklarını dile getirdi. Bu toplantıyı kendilerinin talep ettiğini dile getiren Arslar, ‘’Yozgatspor’un durumunu değerlendirdik. Geldiğimiz noktada neler yapılabileceğini görüştük. Ancak ortada çok somut şeyler yok. Ama şu var Vali beyde işin içerisinde bizler olduğumuz için desteğini devam ettirecek. Onun dışında da somut bir şey yok. Biz Yozgatspor’u daha iyi yönetirim daha başarılı yaparım diye bir yapı oluşursa tabi ki onları engellemeyiz. Ama bu güne kadar bize net bir şey gelmedi’’ dedi.

BİZ PARA TALEP ETMİYORUZ

Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, dışarıda bir takım spekülasyonların yapıldığını dile getirerek, ‘’Biz kimseye para telaffuz etmedik. Rakam telaffuz etmedik. Sadece kulübün iddialı bir kulüp olmasının, şampiyonluk yarışında koşan bir yapı oluşturulmasının maliyetini hatırlatıyoruz. Onun dışında kimseden nakit olarak veya rakam telaffuz ederek bir para talibimiz olmadı. Kulübümüzün şartlarını anlatıyoruz’’ diye konuştu.

FARKLI YÖNETİM OLUŞMASI İÇİN KAPIYI ARALADIK

Arslan yaptığı açıklamada, son iki aydır gereksiz ve huzur bozucu, ortalığı bulandırmaya yönelik bir takım çalışmalar yapıldığının altını çizdi. Kendisinin bunları çokta iyi niyetli çalışmalar olarak bulmadığını dile getiren Arslan, ‘’Bu tür huzursuzluğun Yozgatspor’a bir faydası yok. Geldiğimiz noktada Yozgatspor sahipsiz değil. Yozgatspor’un netice itibariyle bir sahibi var. Yönetimi var ve işin başında devam ediyor. Ama kamuoyunda bir takım talepler ve beklentiler doğrultusunda daha farklı bir yönetimin oluşması içinde biz kapıyı araladık. Biz belediye olarak bu işten çekiliyoruz yapmak isteyen varsa gelsin alsın, yapsın, onlara teslim edelim dedik. Bu güne kadar da bu konuda bize ciddi bir talep gelmedi. Biz bir buçuk aydır bekliyoruz. Beklememizin nedeni de bu tepkiler gerçeğe dönüşür ve bunların içerisinden bir düzgün yapı çıkarsa verebiliriz. Ama bu güne kadar böyle bir şey olmadı. Bir taraftan da yine kamuoyunun beklentilerine uygun bir şekilde değişik kurumları bu işin içerisine katabilmek adına bir takım görüşmeler yapıyoruz. Yozgat dışındaki bir takım işadamlarını bu işin içerisine katabilmek için bir çaba içerisindeyiz’’ şeklinde konuştu.

