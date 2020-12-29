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SOLHANSPOR HAZIRLIKLARI DEVAM EDiYOR

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor yarın Solhanspor ile oynayacağı erteleme müsabakasının son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

29 Aralık 2020 Salı 00:07
SOLHANSPOR HAZIRLIKLARI DEVAM EDiYOR

Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde çalışan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, yarın Solhanspor ile erteleme müsabakasında karşı karşıya geleceklerini söyledi. Mutlak galibiyet parolası ile çıkacakları müsabakada sahada oyuncularının ellerinden gelenin en iyisini yaparak galibiyet ile ayrılacaklarına inandığını dile getiren Aksoy, ‘’Solhanspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Puan cetvelinde hemen üzerimizde olan güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz. Yarın Sorgun’da oynayacağımız müsabakada sahaya istediğimiz oyunu yansıtabilirsek galip gelen taraf ta biz oluruz. Ligin artık sonları yaklaşıyor. Biz Sorgun Belediyespor olarak son haftalarda kalan müsabakalarımız kazanarak ligi bitirebildiğimiz kadar üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Bunun içinde çok çalışmamız gerekiyor. Ben bu takımın hak ettiği yerlere geleceğine inanıyorum’’ dedi. 

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SOLHANSPOR HAZIRLIKLARI DEVAM EDiYOR
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