Sokakları kirletmeyin!

Yalçın, belirli alanlarda çöp bırakma noktalarının bulunduğunu, özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte atıkların da çoğalarak, çöp bırakma saatlerinde aksaklıklar yaşandığını söyledi. Yalçın, ‘Daha temiz bir Akdağmadeni için siz kıymetli vatandaşlarımızla birlikte bu konuda çok güzel bir ortaklığa imza atabiliriz. Saat 18:00 ile 22:00 saatleri arasında belirlenen noktalara çöp ve atıklarımızı bıraktığımız takdirde temizlik noktasında hiç bir sorun yaşanmayacaktır. Temizlik ekiplerimiz 24 saat boyunca aktif olarak çalışmakta ve bir sistem içerisinde çöp toplama noktalarında biriken çöpleri almaktadır. Şuan için bir çok mahallemize yeniden çöp konteynerleri konulmuş olup ilerleyen zamanda tüm mahallelerimizde bu uygulama tekrardan hayata geçecektir’ dedi.