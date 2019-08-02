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Sokakları kirletmeyin!

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nazih Yalçın, temiz bir Akdağmadeni için tüm vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

Sokakları kirletmeyin!

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Nazih Yalçın, temiz bir Akdağmadeni için tüm vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:00
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Sokakları kirletmeyin!

Yalçın, belirli alanlarda çöp bırakma noktalarının bulunduğunu, özellikle yaz aylarında artan nüfusla birlikte atıkların da çoğalarak, çöp bırakma saatlerinde aksaklıklar yaşandığını söyledi. Yalçın, ‘Daha temiz bir Akdağmadeni için siz kıymetli vatandaşlarımızla birlikte bu konuda çok güzel bir ortaklığa imza atabiliriz. Saat 18:00 ile 22:00 saatleri arasında belirlenen noktalara çöp ve atıklarımızı bıraktığımız takdirde temizlik noktasında hiç bir sorun yaşanmayacaktır. Temizlik ekiplerimiz 24 saat boyunca aktif olarak çalışmakta ve bir sistem içerisinde çöp toplama noktalarında biriken çöpleri almaktadır. Şuan için bir çok mahallemize yeniden çöp konteynerleri konulmuş olup ilerleyen zamanda tüm mahallelerimizde bu uygulama tekrardan hayata geçecektir’ dedi.

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