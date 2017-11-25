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-Şöhret’ten destek kampanyası

YOZGATLI iş adamı Hakan Kadir Şöhret, SPOR Toto Bölgesel Amatör Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor için prim kampanyası başlattı.

-Şöhret’ten destek kampanyası

YOZGATLI iş adamı Hakan Kadir Şöhret, SPOR Toto Bölgesel Amatör Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor için prim kampanyası başlattı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 07:04
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-Şöhret’ten destek kampanyası

Şöhret yaptığı yazılı açıklamada, kırmızı siyahlı ekibe şampiyon olmaları durumunda 10 bin lira şampiyonluk primi vereceğini duyurdu. Şöhret, kendisi gibi Yozgatlı işadamlarının da bu kampanyaya destek vermeleri durumunda oyunculara büyük bir moral kaynağı olacağını söyledi. Şöhret, sezon başından bu yana destek verdiği şehrinin tek heyecanı diyebileceği Yozgatspor’a desteklerine yılmadan, yıkılmadan devam edeceğini dile getirdi. Şöhret, Yozgat’ın tarihine şöyle dönüp bakacak olursak, en güzel ve başarılı yılların, en birlik ve beraberliğin sağlandığı dönemlerin, Yozgatspor’un başarılı olduğu tarihler olduğunun altını çizdi. Şöhret, ‘’Tekrardan bu heyecanı yakalama fırsatı bulmuşken, şahsımın Yozgat’ta hiçbir ticari menfaatimin olmadığı halde, geçmiş yıllardaki güzel günlerin özlem ve hasretiyle, memleketime faydalı olmak adına bir mücadele içine girdiğimin altını çizmek isterim. Bir şehrin tanınması ve bilinmesi için ekonomik faktörler ne kadar önemliyse, en az futbol takımının da bir o kadar etkili olduğunu düşünüyorum. Sadece futbol takımı olarak değil, birçok spor dalında da yapılacak atılımlarla kentin ufkunun açılacağı, gelecek nesillere bir o kadar katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Memleketimizin insanlarının genlerinde güç, kuvvet, zekâ ve azim vardır. Bunların hepsini alt alta topladığımız zaman ortaya çıkan başarı, mutluluk ve huzur vardır.  Yozgat’ımız hakkında geçmişten günümüze söylenen bir söz vardır. Yiğidin harman olduğu diyar Yozgat... Bu sözden dolayı memleketimizin sırtında her zaman büyük bir yük vardır’’ dedi.

Gelişmekte olan Yozgat’ta devlet büyüklerinin planlamış olduğu büyümeye Yozgatlılar olarak kendilerini hazırlamaları gerektiğine vurgu yapan Şöhret, ‘’En az benim kadar memleketini seven ve yücelten yüzlerce, binlerce büyüğümün ve küçüğümün olduğu inancındayım. Tam da buradan geçen senelerde olduğu gibi yeni bir başlangıç yaparak Yozgatspor’umuza şampiyonluk primi olarak 10 bin lira sözü veriyorum. Bu şehir ne Yozgat milletvekillerinin, ne Yozgat Valisi’nin ne de Yozgat belediye başkanınındır. Bu şehir ve bu takım hepimizin kaderidir. Herkes taşın altına elini koymalıdır. Sezon sonuna kadar başlatmış olduğum kampanyaya başta siyasilerimiz olmak üzere, en az yüz memleket sevdalısı işadamımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Rabbimden dileğim şudur ki, inşallah çıkmış olduğumuz bu kutlu yolculukta muvaffak olacağız. Bir olursak, diri olursak, biz varken Yozgatspor yıkılmaz’’ diye konuştu.

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