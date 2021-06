Şöhret adaylığını açıkladı

Daha öncede Yozgatspor kulüp başkanlığına talip olan Hakan Hamza Şöhret, Çamlık Otel’de düzenlediği basın toplantısı ise, Yozgatspor yönetimine neden talip olduğunu ve neler yapacaklarını anlattı. Kendisinin 35 yaşında olduğunu ve Yozgatspor formasını gençlik yıllarında terletmiş biri olduğunu söyledi. Yozgatspor’da forma giymiş biri olarak yıllarca Yozgatspor’u takip ettiğini dile getiren Şöhret, destek sağladığını, takımın hem oyuncusu, hem taraftarı hem de yönetiminde bulunduğunu vurguladı. Bugün Yozgatspor’un kulüp başarı olmaya talip olduğunun altını çizen Şöhret, bugün bulunulan noktanın çok üzücü olduğunu, takımın durumu bu haldeyken mevcut başkanın gelecekte tekrardan Belediye Başkanı olabilme umudundan dolayı takımı elinde tuttuğunu iddia etti. Bir şehrin simgesi olan Yozgatspor üzerinden mevcut başkanın siyaset yapmaya devam ettiğini anlatan Şöhret, ‘’Bu durum Yozgatlıların spor tutkusunu ve spor geleceğini başta olmak üzere kimyasını etkileyen olumsuz etkilere sebep oluyor. Başkanın siyasi kimliği ve geçmişi Yozgatspor üzerinde herkes tarafından desteklenmesine engel. Diğer yandan başkanın söylem ve beyanları sadece taraftar değil halkın, siyasilerin ve STK’ların ayrışmasına sebep oluyor. Kendisine yapılan eleştirileri hainlik olarak kabul edip nitekim örtülü bir şekilde eleştiri sahiplerini tehdit ediyor. Başkanın tavır ve tutumu takımın kendisi ile özdeşleştiği algısına yol açıyor. Bu gün Yozgatspor’u birçok kimse sahiplenemiyor. Herkes Yozgatspor’u Kazım Arslan’ın takımı olarak düşünüyor. Bu yüzden takım Yozgatlılar tarafından sahiplenemediği gibi gerek maddi gerekse manevi destek bitme noktasındadır’’ dedi.

Takımın sırlarla dolu olduğunu, dernek defterinin Başkanın masasında kilitli tutulduğunun altını çizen Şöhret, ‘’Genel kurul yapılıyor kimsenin haberi olmuyor. İmzaların ne kadarı atılıyor, ne kadarı atılmıyor tamamen sırlarla dolu. Eleştiri ve öneriler kulak arkası edilmektedir. Yüksek sesle dile getirilen eleştiri ve önerinin sahibine karşı itibarsızlaşma politikası yapılmaktadır. Durum böyleyken bizim de sessiz kalmamız mümkün değil’’ diye konuştu.

PROFESYONEL LİG İÇİN

30-35 MİLYON PARA HARCANDI

Kazım Arslan başkanlığındaki ilk 4 senede Yozgatspor’un oyalandığına vurgu yapan Şöhret, ne hikmetse 5’inci senede dışarıdan yönetici alınarak Yozgatspor’un şampiyon yapıldığını belirtti. Kendisine göre 30-35 milyon lira para harcandığını iddia eden Şöhret, ‘’Üzücü bir taraf var ki ilk 4 senelik yönetimin cebinden delikli kuruş bile çıkmamıştır. 4 yılda bir başarı olmamakla beraber 5’inci sene şampiyon olan takımı iki sene içerisinde 30 kişilik yönetim küme düşürmüştür. Son seneyi baz aldığımızda tamamen bir facia. Geçtiğimiz sene sezon başı Yozgatspor yönetimine talip oldum. Yozgatspor yönetiminin koyduğu kurallar doğrultusunda talip oldum. Hiç kimseye de saygısızlık etmedim. Benim olmayan söylemler söylendi, biz de kendimizi ifade etmek adına nerede ne konuşulduysa orada cevabımızı verdik. 7 yıldır hedeflediğimiz kurumsallaşmayı maalesef gerçekleştiremedik’’ şeklinde görüş bildirdi.

YOZGATSPOR İŞGAL ALTINDA

Yozgatlı İşadamı Şöhret, Yozgatspor’un şuanda işgal altında olduğunu, yönetilmediğini katledildiğini söyledi. Sezon başı 3,5 milyon liralık bir bütçenin olduğunu ve hedefin şampiyonluk olduğu belirtildiği için sessiz kalmayı tercih ettiklerini dile getiren Şöhret, şöyle konuştu; ‘’Geldiğimiz nokta itibariyle Yozgatspor 2,5 milyon lira borç ile başladığı noktaya gelmiştir. 7 yılda bir ilerleme kaydetmeği gibi geldiğimiz noktada daha aşağılara gelmişizdir. Bu durum bir Yozgatlı olarak beni üzüyor. Geçen seneye kadar övündüğümüz ve borçsuz kulüp olan Yozgatspor’un bugün 2,5 milyon lira borcunun olduğu söyleniyor. 3,5 milyon bütçe buna ilave olarak 2,5 milyon lira borç 6 milyon lira gibi bir bütçe yapıyor. Bu kadar bütçe ile Profesyonel ligden amatör lige düşmeyi benim futbol bilgim aklım ermiyor. Sayın başkan senin oradan kalkman gerekiyor. Yozgatspor’u sizden başka sevenlerde var. Bu takımı daha iyi yöneteceklerde var. Takıma zarar verirsem takımı bırakırım dediniz, şuanda sözünüzün arkasında durmanızı istiyoruz.’’

BU TAKIM ŞAHIS TAKIMIYSA

İSMİNİ DEĞİŞTİRİN

Yozgatspor’un herkesin takımı olduğunu ifade eden Şöhret, eğer bu takımın Kazım Arslan kendi takımı olduğunu iddia ediyorsa ismini değiştirmesini istedi. Takımın adının Yozgatspor değil Kazımspor olması gerektiğinin altını çizen Şöhret, ‘’Kulüp amatörce yönetiliyor, bunu da hep birlikte biliyoruz. Biraz şeffaf olmamız lazım. Neyi kimden saklıyoruz’’ dedi.

ÜYELİĞİM KABUL EDİLMEDİ

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın Yozgatspor Kulüp Başkanlığına adaylık için önce derneğe üye olunması gerektiğini açıklamasının üzerine kendisinin dernek üyeliği için müracaatta bulunduğunun altını çizen Şöhret, ‘’Üyelik için gerekeni yaptık, dekontu gönderdik, ıslak imzalı dilekçemizi de gönderdik ama üye yapmadınız. Bu bir suç, ben bunu bugün adalete taşımış olsam haklıyım. Ama ben Yozgatspor’u adalet ile karşı karşıya getirmek istemiyoruz’’ diye konuştu.

ÖRNEK KULÜP HALİNE

GETİRECEĞİZ

Yozgatspor’u Türkiye’ye örnek bir kulüp haline getireceklerini anlatan Şöhret, şöyle konuştu; ‘’Altyapıya A takımdan daha çok önem vereceğiz. 4 veya 5 branştan oluşan bir spor kulübü haline getireceğiz. Bunları yapmamız içinde ciddi manada tesise ihtiyacımız var. Bu tesisleşme yolunda ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Her zaman Yozgatspor her ne olursa olsun hedefi olan bir takım haline gelecek. Yozgat’ın ve Yozgatspor her zaman, her yerde bayrağı dalgalanacak ve adına yakışır bir kulüp haline gelecek. Yozgat’ın içinde bizim değerlerimiz var, şuanda küsmüş durumdalar tekrardan spor kamuoyu planlanacak ve şehre hava gelecek. Eğitim kolları kuracağız bütün projelerden faydalanacağız. Çocuk ve gençler üzerine kurulmuş bir kulüp haline getireceğiz. Bu göreve 5 yıllığına talibiz 5 yılın sonunda da takımımız Birinci Lig’de kendi ayakları üzerinde durabilen kurumsal bir kulüp haline getireceğiz.’’