Söğütsen için son hazırlıklar

Antrenör Durak Tekgül gözetiminde çalışan Yurdum Gençlikspor yarın güçlü rakibini taraftarlarının da desteğini arkasına alarak yenmek istiyor. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, Bu sezon ilk defa mücadele ettikleri ligde çok iyi müsabakalar çıkarmalarına karşılık bir türlü istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi. Yarın konuk edecekleri Ankara temsilcisi Söğütsen Seramik takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Tekgül, ‘’Ligde henüz galibiyetimiz bulunmuyor. Ancak yarın grubun en güçlü ekiplerinden biri olan Söğütsen Seramik takımını mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Oynadığımız müsabakalarda çok iyi mücadele ettik ancak basit hatalar sonucunda kazanabileceğimiz müsabakaları kaybettik. Artık hata yapmak istemiyoruz, yarın Söğütsen Seramik takımı ile oynayacağımız müsabakada hata yapmadan sahadan galibiyet ile ayrılan taraf olmak istiyoruz’’ dedi. •Muhammed Üstüntaş•