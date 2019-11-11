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Skoru koruyamadı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci grupta  mücadele veren Sorgun Belediyespor, Kayseri deplasmanından eli boş dönüyor.

Skoru koruyamadı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci grupta  mücadele veren Sorgun Belediyespor, Kayseri deplasmanından eli boş dönüyor.

11 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Skoru koruyamadı

Maça iyi bir başlangıç yapan sarı siyahlı ekip, geliştirdiği ataklardan pozisyona girmesine karşılık arzuladığı golü zor buldu. Gelişen atakta Sorgun Belediyespor, Ertuğrul Yalman'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Yahyalıspor gol isteğini artırdı. Melik Sermet Kayaş'ın attığı gole engel olamayan sarı siyahlı ekip, soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti. İkinci yarıda skoru korumaya çalışıp, kontroataklarla sonuca gitmeye çalışan Sorgun Belediyespor, ilk golün sahibi Melik Sermet Kayaş'ın attığı gole engel olamadı. Maçta Sorgun'un gol çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi. Sorgun Belediyespor, Kayseri deplasmanında aldığı yenilgi ile düşünü sürdürdü. 

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