Skor iyi oyun kötü

ozok stadında Tokatspor ile karşı karşıya gelen kırmızı siyahlı ekibin oynadığı oyun kimseyi tatmin etmezken rakibi karşısında sahadan 2-0’lık galibiyet ile ayrılmayı bildi. Genç ağırlıklı bir kadro ile Yozgatspor karşısına çıkan Tokatspor zaman zaman Yozgatspor kalesinde ataklar geliştirse de çok tehlikeli ataklar yapamadı. Müsabakanın 70 dakikalık bölümünde Yozgatspor’da yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı. Vasatı aşamayan kırmızı siyahlı oyuncular penaltıdan Beytullah’ın attığı gol ile rakibi karşısında 1-0 öne geçti. 70’inci dakikadan sonra teknik direktör Fatih Kavlak, tecrübeli oyuncularını sahaya sürdü. Tecrübeli oyuncuların sahaya girmesi ile biraz toparlanan Yozgatspor yine vasat bir oyun ortaya koydu.