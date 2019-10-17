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Siyasilerden ziyaret

YOZGATLI eski milli oyunculardan İlhan Özbay gözetiminde çalışmalarını sürdüren Sivasspor Futbol akademisine siyasilerden ziyaret.

Siyasilerden ziyaret

YOZGATLI eski milli oyunculardan İlhan Özbay gözetiminde çalışmalarını sürdüren Sivasspor Futbol akademisine siyasilerden ziyaret.

17 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Siyasilerden ziyaret

Yozgatlı eski futbolculardan, geçtiğimiz senelerde de Sivasspor Altyapı Antrenörlüğü görevini üstlenen İlhan Özbay tarafından açılan Sivasspor Futbol Akademisinin antrenmanına Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek katıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Sporun ve sporcunun her zaman yanındayım. Yozgat’ımızda genç yetenekleri Türk futboluna kazandıran İlhan Özbay tarafından açılan Futbol Okulu'nu ziyaret ettim. Geleceğin Futbol yıldızlarıyla kucaklaştık. Rabb'im yollarını ve bahtlarını açık etsin’’ dedi.

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