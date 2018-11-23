Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92629
ALTIN
209.673
DOLAR
5.2858
STERLİN
6.8388
EURO
6.0301

Siyasilerden destek istediler

Kırmızı siyahlı ekibin deplasmanda oynayacağı Ladik Belediyespor müsabakasında Yozgatspor taraftarları için sadece 50 kişilik yer ayrılacağı ve 50 kişinin üstünde taraftarın alınmayacağı yönünde çıkan haberler üzerine kırmızı siyahlı taraftarlar sosyal medya aracılığı ile siyasilerden destek istedi.

Siyasilerden destek istediler

Kırmızı siyahlı ekibin deplasmanda oynayacağı Ladik Belediyespor müsabakasında Yozgatspor taraftarları için sadece 50 kişilik yer ayrılacağı ve 50 kişinin üstünde taraftarın alınmayacağı yönünde çıkan haberler üzerine kırmızı siyahlı taraftarlar sosyal medya aracılığı ile siyasilerden destek istedi.

23 Kasım 2018 Cuma 07:14
34 Okunma
Siyasilerden destek istediler

Yozgatspor taraftarları sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıda ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a ve vekillerimize sesleniyoruz Ladiğ’e gitmek istiyoruz’’ dediler.  Taraftarlar yaptıkları açıklamada, ‘’Bu hafta pazar günü karşılaşacağımız Ladik deplasmanına 50 kişilik kota getirildiği Ladik Belediyespor sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Cumhurbaşkanı yardımcımıza ve tüm vekillerimize sesleniyoruz bu maça gitmek istiyoruz, gereğinin yapılmasını arz ediyoruz’’ diye seslendiler. 
 

Anahtar Kelimeler:
Siyasilerden Destek Istediler
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
LADiK TAKTiĞi
LADiK TAKTiĞi
Birlik turnuvası TAMAMLANDI
Birlik turnuvası TAMAMLANDI
Kayaalp öğrenciler ile buluştu
Kayaalp öğrenciler ile buluştu
Sorgun Samsun’a bileniyor
Sorgun Samsun’a bileniyor
Özel İdare emin adımlarla
Özel İdare emin adımlarla
YOZGATSPOR ZORLU ViRAJDA
YOZGATSPOR ZORLU ViRAJDA

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim