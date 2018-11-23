Siyasilerden destek istediler

Yozgatspor taraftarları sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıda ‘’Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a ve vekillerimize sesleniyoruz Ladiğ’e gitmek istiyoruz’’ dediler. Taraftarlar yaptıkları açıklamada, ‘’Bu hafta pazar günü karşılaşacağımız Ladik deplasmanına 50 kişilik kota getirildiği Ladik Belediyespor sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Cumhurbaşkanı yardımcımıza ve tüm vekillerimize sesleniyoruz bu maça gitmek istiyoruz, gereğinin yapılmasını arz ediyoruz’’ diye seslendiler.

