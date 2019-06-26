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SiYASETE ALET EDiLMEMELi

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’da kulüp başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini söyledi.

SiYASETE ALET EDiLMEMELi

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’da kulüp başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini söyledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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SiYASETE ALET EDiLMEMELi

Yozgatspor’un kendinden önce de var olduğunu, başkalarından önce de var olduğunu vurgulayarak, ‘’Bizden sonra da Yozgatspor olacak. Yozgatspor üstünde bende dahil kimsenin siyaset yapmaması lazım. Benim için Yozgat Belediye Başkanlığı Meselesi 31 Mart tarihinde bitti. Tartışmaya gerek yok. Neticede bir oy fazla olan seçiliyor. Celal Köse bizim başkanımız. Mesele de bizim için bitmiştir. Şimdi burada Yozgatspor var. Bir takım siyasi saplantılar ile benim arkamda şu var, benim arkamda bu var diye ortala çıkan bir yapı, Yozgatspor’u birleştirmez, ancak ayrıştırır. Bugün bize belediye destek olursa, Valilik bize destek olursa, Yozgatspor’a destek olur, Yozgatspor’un sağlıklı bir yapıya kavuşması için adım atarlarsa, biz bu adımı atanlara teşekkür eder, başımızın üzerinde taşırız. Önemli olan Yozgatspor’un başarısı, Yozgat Belediyesi güzel işler yaparsa ben de bir Yozgatlı olarak bundan gurur duyarım. Bu işi siyasetin dışında tutmamız gerekir. Bu geçmişte yapıldı. Yönetimde MHP’li de vardı, CHP’li de vardı. Şimdi de böyle olması için uğraşıyoruz’’ dedi. 

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