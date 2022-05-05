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Sivas’ta iki madalya

Sivas’ın ev sahipliğinde Okul Sporları kapsamında düzenlenen gençler Atletizm müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan iki sporcu madalya kazanmayı başardı.

05 Mayıs 2022 Perşembe 01:56
Sivas’ta iki madalya

Okul Sporları kapsamında Sivas’ta düzenlenen Atletizm Grup Yarışmalarında genç kadınlar A kategorisinde gülle atmada Nezaket Özcan 3’üncü olurken, Erkekler A kategorisinde Cirit atmada Halil Yalçınkaya ise 4’üncülük elde ederek Yozgat’ın gururu oldular. Yarışmalarda 3’üncülük elde eden Nezaket Özcan, Yozgat’ta birinci olduktan sonra Sivas’ta yapılan yarışmalarda da birincilik elde etmek istediğini ancak üçüncü olduğunu söyledi. Yozgat’ı grup müsabakalarında en iyi şekilde temsil ettiğine inandığın dile getiren Özcan, bundan sonra yapılacak olan yarışmalarda hedefini şampiyonluk olarak belirlediğini ifade etti. Erkekler kategorisinde 4’üncülük elde eden Halil Yalçınkaya ise, Yozgat’a yapılan müsabakalarda derece elde ettikten sonra Sivas’a şampiyonluk için gittiğini belirtti. Cirit Atmada elinden gelenin en iyisini yapmaya ve Yozgat’ın en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösterdiğini hatırlatan Yalçınkaya, iyi mücadele etmesine rağmen dördüncülük ile yetindiğini ancak bundan sonraki yarışmalara daha da iyi hazırlanarak şampiyonluk alacağına inandığını sözlerine ekledi. 

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