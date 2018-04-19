SiVASSPOR’A 3 FUTBOLCU

Yemenoğlu Bozokspor Antrenörlerinden İlhan Özbay, önümüzdeki yıl kendisi ile birlikte 3 minik futbolcunun Sivasspor’un başarısı için ter dökeceğini söyledi. Özbay, “Çocukların Türk futboluna kazandırılmasında ve bu seviyelere gelmesinde büyük katkıları olan Kulüp Başkanımız Mehmet Yemenoğlu başta olmak üzere Antrenörler Özkan Bayram, Reşit Savaş Doğan, Neşet Altınok ve Oktay Elma’ya teşekkür ediyorum. Futbolculuk yaşantımda Yozgat’ı en iyi şekilde temsil ettim ve Yozgat ismini Türkiye’nin çoğu ilinde ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde giydiğim 66 forma numaramla en iyi şekilde duyurduğumu düşünüyorum. Futbol yaşantımı en son Yozgatspor’da tamamladım. Daha sonra Yemenoğlu Bozokspor’da antrenör olarak görev yaptım. Yozgat’ta futbolcu ve teknik adam düzeyinde çok kaliteli insanlar var. Ancak memlekette sektörde yer bulamadığımız için ben benim gibi hoca ve futbolcular farklı takımlara gidiyor ve sonrasında zarar gören Yozgat futbolunun gelişimi oluyor. Kendi içimizdeki değerlere inanır bunlara memleketimizde fırsat verirsek zaman içinde Yozgat futbolu kendi üreten ve kendi pazarlamasını yapan bir oluşum haline gelir ve burada kazanan Yozgat olur. Bizlerde dışarıya gitmez bu yetenekleri de kendi memleketimizde değerlendiririz. Bizlerin tek gayesi memlekete hizmet etmek. Memleketimize futbolunu en üst seviyeye taşımaktır. Bunun için var gücümüz ile çalışacağız” dedi.

Yemenoğlu Bozokspor alt yapısından yetişen minik futbolcuların Antalya ve Sivas’ta düzenlenen turnuvadan sonra bir çok kulübün transfer listesine girdiğine dikkat çeken Özbay, “Mustafa Eren Gencel Altınordu kulübüne, Mustafa Özbay, Muhammed Sinan Kaya ve Oğuzhan Aksoy Süper Lig Temsilcisi Sivasspor’a transfer oldu. Çocuklarımızın Antalya, Sivas ve diğer illerde düzenlenen turnuvalara katılmamızı sağlayan bu gençlerimizin Türk futbolu vitrinine çıkıp kendilerini göstermesinde çok büyük desteği olan kulüp başkanımız Mehmet Yemenoğlu’na Yozgat adına teşekkür ediyorum ”diye konuştu.

