Sivasspor radarındalar

Geçtiğimiz haftalarda Sivasspor tarafından düzenlenen alt yapı turnuvasında gösterdikleri performans ile göz dolduran Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı oyuncuları Sivasspor Scout ekibinin takip listesine girmeyi başardı. Düzenlenen turnuvada gösterdikleri performans ile göz dolduran Yozgat Belediyesi Bozokspor’da 11 yaşındaki Utku Ömürle ile 10 yaşındaki Yiğit Gevrek Sivasspor Scout ekibinin listesine dahil oldular. Sivasspor’un yakın takibinde kalacak olan iki genç yeteneğin önümüzdeki dönemlerde Sivasspor’a transfer olabileceği bildirildi. Grup Antrenörleri Özkan Bayram ve Oktay Elma gözetiminde çalışan Yiğit ve Utku ileride büyük bir futbolcu olmak istediklerini söylediler. Yiğit ve Utku’nun antrenörleri Özkan Bayram ve Oktay Elma, Yozgat Belediyesi Bozokspor olarak Yozgat’ın en geniş alt yapı portföyüne sahip olduklarını belirttiler. Yozgat’ta birçok genç yeteneğin bulunduğuna dikkat çeken Antrenörler, Yozgat Belediyesi Bozokspor’un birçok oyuncusunun Süper Lig ve Birinci lig takımlarının alt yapılarına transfer olduğuna dikkat çektiler. Yiğit ve Utku’nun da ileride çok büyük birer futbolcu olacaklarına inandıklarının altını çizen Antrenörler, Sivasspor’un radarına takılan oyuncularının ilerleyen dönemlerde transferinin gerçekleşeceğine inandıklarını sözlerine eklediler.