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Sivasspor koordinatörleri Yozgat’ta

SÜPER Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor’un Altyapı Antrenörleri Yozgat’a gelerek Yozgat Belediyesi Bozokspor’un altyapı antrenmanlarını izleyip futbolcu seçmesi yaptı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:36
Sivasspor koordinatörleri Yozgat’ta

 Sivasspor Futbol Gelişim Direktörü Murat Dizdar, Sivasspor olarak 3 yıl önce bir proje başlattıklarını ve bu proje kapsamında çevre illerde tespit ettiğimiz yetenekleri Sivasspor bünyesine alıp, yatılı bir şekilde tesislerde konaklatıp, okullarında okuttuklarını söyledi. Üç yıldır seçme faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dizdar, ‘’İllerdeki amatör kulüpleri Sivas’a davet edip maçlar yapıyoruz, bizler gelip seçmeler yapıyoruz. Pandemi nedeniyle buna ara verdik. Ancak hocalarımız ile her zaman irtibat halindeyiz, çalışmalarına hocalarımız devam ediyor. Yozgat’ta da hocalarımız bizleri davet ettiler bizler de geldik seçme yapıyoruz. Çocuklarımızı futbolun profesyonel yoğunluğunda elit antrenman sistemine katmak için mücadele içerisindeyiz. Üç yıl önce de Yozgat’tan önemli oyuncuları kulübümüz bünyesine katmıştık. Halen bizde devam ediyorlar. Bu çocuklar aileleri ile Sivas’a taşındılar. Bu ilişkiyi devam ettiriyoruz, bu çocuklarımıza Süper Lig ortamını yaşatmak için. Onlara fırsat sunmak ve bizde kulüp olarak bundan faydalanmak istiyoruz. 2006-2007-2008-2009-2010 ve 2011 doğumlu küçücük çocuklarımıza bakıyoruz. Bu pandemi sürecinde Sivas’a getiremeyeceğiz ama en azından yeteneği tespit edip ismi belirlemiş oluyoruz. Pandemi sürecinin bitmesini bekleyeceğiz tesislerimizi açmak için. İllerdeki futbol potansiyeli nüfus ile alakalı bir şey, amatör kültür ile alakalı bir şey. Sivas’ta da Yozgat’ta da kısıtlı bir potansiyel var ama kısıtlı olmasına rağmen biz üç tane Yozgat’tan çok iyi oyuncuyu kadromuza kattık ve şuanda onlar 15 yaşında. Ne kadar küçük yaşta yetenek yakalarsak o kadar çok daha iyi o çocuğu eğitebiliyoruz’’ dedi. 
Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman ise Belediye bünyesinde bulunan Bozokspor’un altyapısında bulunan gençlere Sivsspor’dan izlemeye geldiklerini belirtti. Yozgat Belediyesi olarak sporun her dalında olduğu gibi futbolda da buradaki çocukların yetişmesine katkı sağladıklarını dile getiren Tanışman, ‘’Futbola olan sevdasının biraz daha çoğalmasını istiyoruz. İnşallah buradan daha önce üç futbolcu seçilmiş ama daha fazla çocuğumuzun Süper Lig’de yaşamalarını istiyoruz. Ayrıca Yozgat Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklarımıza her türlü desteği verip evlerindeki dijital ortamdan kurtulup sahalara kavuşmalarını istiyoruz, bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum’’ diye konuştu.  

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Sivasspor Koordinatörleri Yozgat’ta
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