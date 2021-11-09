Sivas yeniden lider

Mersin Büyükşehir Belediyespor Elazığ Sosyal Yardımlaşma bugün Elazığ'da karşı karşıya gelecek. BETA Transformatör Adasokağıspor konuk ettiği Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını 25-20 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Kızıltepe Spor Lisesi konuk ettiği Artvin 7 Martspor'u 35-28 mağlup ederken, Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi konuk ettiği Aksaray Belediyespor'u 29-28 mağlup etti. Bugün oynanacak olan Elazığ Sosyal Yardımlaşmaspor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor müsabakasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'un rakibini yenmesi durumunda tekrardan liderlik koltuğunun sahibi olacak.