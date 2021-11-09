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Sivas yeniden lider

Kadınlar Hentbol Birinci Ligi A Grubunda haftaya üçüncü sırada giren Sivas Belediyespor konuk ettiği Olimpik Pazarspor'u 40-33 yenerek maç fazlası ile liderlik koltuğuna tekrardan kuruldu.

09 Kasım 2021 Salı 00:35
Sivas yeniden lider

 Mersin Büyükşehir Belediyespor Elazığ Sosyal Yardımlaşma bugün Elazığ'da karşı karşıya gelecek. BETA Transformatör Adasokağıspor konuk ettiği Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını 25-20 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Kızıltepe Spor Lisesi konuk ettiği Artvin 7 Martspor'u 35-28 mağlup ederken, Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi konuk ettiği Aksaray Belediyespor'u 29-28 mağlup etti. Bugün oynanacak olan Elazığ Sosyal Yardımlaşmaspor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor müsabakasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'un rakibini yenmesi durumunda tekrardan liderlik koltuğunun sahibi olacak. 

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