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Sivas-Sarıkaya minikleri karşılaştı

YOZGATLI eski milli futbolculardan İlhan Özbay tarafından açılan Sivasspor Futbol Akademisinde eğitim gören sporcular Sarıkaya Belediyespor alt yapısı ile karşı karşıya geldi.

Sivas-Sarıkaya minikleri karşılaştı

YOZGATLI eski milli futbolculardan İlhan Özbay tarafından açılan Sivasspor Futbol Akademisinde eğitim gören sporcular Sarıkaya Belediyespor alt yapısı ile karşı karşıya geldi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Sivas-Sarıkaya minikleri karşılaştı

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda mücadele eden Sarıkaya Belediyespor her hafta U14 takımı ile çeşitli takımlarla hazırlık müsabakası oynuyor. Bu hafta Sivasspor Futbol Akademisinde eğitim gören sporcular ile Yozgat’ta bir hazırlık müsabakası oynayan Sarıkaya Belediyespor da yönetici Cengiz Güçlüer, alt yapıya önem verdiklerini bu nedenle akademi liglerine hazırlık amacıyla da alt yapıları ile çeşitli hazırlık müsabakaları oynadıklarını söyledi. Alt yapılarında gerçekten yetenekli ve çok iyi oyuncuların bulunduğuna dikkat çeken Güçlüer, geleceğin yetenekli futbolcularını yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Bu hafta Sivasspor Futbol Akademisi ile bir hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatan Güçlüer, Sivasspor Futbol Akademisi Antrenörü İlhan Özbay’a da kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Sivasspor Futbol Akademisi Antrenörü İlhan Özbay ise bu sene Yozgat’ta faaliyete geçen Sivasspor Futbol Akademisi’ne çok sayıda katılımın olduğunu söyledi. Miniklere futbol öğretmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özbay, ‘’Fırsat buldukça minik oyuncularımıza maç yaptırmaya çalışıyoruz. Bu hafta sağ olsun Sarıkaya Belediyespor yöneticisi ve Antrenörü Cengiz Güçlüer oyuncularını Yozgat’a getirdi ve bir hazırlık müsabakası oynadık. İki takım açısında da verimli geçen bu hazırlık müsabakasında oyuncularımız kendilerini gösterme fırsatı da buldu’’ dedi. 

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Sivas-Sarıkaya Minikleri Karşılaştı
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