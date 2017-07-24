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Sırtı yere gelmeyen Yozgatlı

17 yıllık işitme engelliler güreş kariyerinde sırtı minder görmeyen şampiyon milli güreşçi hemşerimiz İlhan Çıtak, ülkemizi Samsun’da yapılacak Deaflympıcs 2017’de başarıyla temsil etti. 40 yaşındaki milli güreşçinin hedefi, kariyerini beşinci kez Olimpiyat şampiyonu olarak noktalamak.

Sırtı yere gelmeyen Yozgatlı

17 yıllık işitme engelliler güreş kariyerinde sırtı minder görmeyen şampiyon milli güreşçi hemşerimiz İlhan Çıtak, ülkemizi Samsun’da yapılacak Deaflympıcs 2017’de başarıyla temsil etti. 40 yaşındaki milli güreşçinin hedefi, kariyerini beşinci kez Olimpiyat şampiyonu olarak noktalamak.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:07
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Sırtı yere gelmeyen Yozgatlı

Yozgat’ın Aydıncık İlçesi doğumlu hemşerimiz Milli Güreşçi İlhan Çıtak, minderde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Şampiyonluklarla dolu bir kariyeri bulunan Çıtak, son olarak Samsun’da yapılan müsabakalarda mücadele ediyor. 
23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli güreşçimiz İlhan Çıtak, olimpiyatlarda Türk bayrağını beşinci kez dalgalandırmaya hazırlanıyor. 10 yaşında güreşe başlayıp Genç Milli Takım’a yükselen, geçirdiği ateşlik hastalıklar sonrası 15 yaşında ağır işitme kaybı yaşayan Çıtak, 17 yıldır İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı’nda serberst stil ve grekoromende mücadele ediyor.
İlk kez 2001’de Roma’da Deaflympics tecrübesi yaşayan ve altın madalya kazanan Çıtak, bu alışkanlığını Melbourne 2005, Taipei 2009 ve Sofya 2013’te de sürdürdü. Samsun’da yapılan Deaflympics 2017’nin kendisi için çok önemli olduğunu belirten milli güreşçimiz, “Artık jübile yapmayı düşünüyorum. Samsun’daki hedefim beşinci Olimpiyat altın madalyamı vatanıma kazandırarak, kariyerim zirvede noktalamak” dedi.
YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİYOR
Güreş kariyerinin yanında beden eğitimi öğretmenliği de yapan Çıtak, güreşteki tecrübesini sonraki nesillere de aktarmak istediğini söyleyerek, “Şu an çalıştığım okulda 20 güreşçi öğrencim var. Bıraktıktan sonra da tecrübelerimizi çocukları yetiştirerek, işitme engelli sporcularımıza hizmet için kullanacağız” dedi.
Türkiye’ye Deaflympics tarihinde en fazla altın madalya getiren isim olan İlhan Çıtak, Samsun 2017’de serbest stilde 97 kiloda, grekoromende ise 98 kiloda mindere çıkarak, yine rakiplerinin sırtını yere getirdi.
 

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