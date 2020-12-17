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Sırbistan’da Adar fırtınası

YOZGAT’ın yengesi Milli Güreşçi Yasemin Adar, Sırbistan’ın başkenti Belgrat’ta düzenlenen güreş turnuvasında göz dolduruyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 00:49
Sırbistan’da Adar fırtınası

Rakiplerini tek tek yenerek adından söz ettiren Yozgat’ın yengesi dünya şampiyonu Yasemin Adar, Sırbistan’da tarih yazıyor. Sırbistan başkenti Belgrat'ta düzenlenen Bireysel Dünya Kupasında Kadınlarda Türkiye rüzgarı esti. Yozgat’ın yengesi Dünya şampiyonu 76 kiloda Yasemin Adar Sırbistan’ın Başkenti Belgrat’ta düzenlenen turnuvada Avrupa Şampiyonu Belaruslu Vasilitsa Marzeliuk'u 9-3,  Fransız rakibi Pauline Denise Lecarpentier'i 11-2 ve Fransız rakibi bu sıkletin güçlü ismi Olimpiyat Şampiyonu Kanadalı Erica Elizabeth Wiebe’yi  tuş ile mağlup etme başarısı gösterdi. 

Anahtar Kelimeler:
Sırbistan’da Adar Fırtınası
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