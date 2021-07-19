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Sıralama atışlarında ikinci oldu

Sarıkaya Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Göktuğ Ayhan, Samsun’da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu sıralama yarışmasında ikinci olarak ilçesinin gururu oldu.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:07
Sıralama atışlarında ikinci oldu

Sarıkaya Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Mehmet Göktuğ Ayhan Samsun'da Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun düzenlediği Türkiye şampiyonası sıralama atışlarında Karadeniz Bölgesi 2.'si oldu. Göktuğ Ayhan'ı makamında ağırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan sporcuya hedef putası hediye ederek tebrik etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Arkan, ‘’Öğrencimize canı gönülden başarılar diliyoruz. İnşallah ileride bir milli okçu olarak al bayrağımızı göklerde dalgalandırır’’ dedi.

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Sıralama Atışlarında Ikinci Oldu
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