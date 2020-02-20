SIRADAKi GELSiN

Müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun oynayan ve rakibi karşısında yüzde yüzlük gol pozisyonlarından yararlanamayan kırmızı siyahlı ekip, Osmanpaşa Zorlu’nun attığı golle rakibini 1-0 yenerek puanını 29’a yükseltirken, puan cetvelinde de 12’inci sıraya yükseldi. Oyuna hızlı başlayan Yozgatspor ilk atağını 10’uncu dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada Abdulsamet Kırım’ın ceza sahası dışından sert şutunu Modafenspor kalecisi güçlükle çeldi, kaleciden dönen topu Modafenspor defansı uzaklaştırdı. Yozgatspor mutlak golden oldu. 12’inci dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında ceza sahasına gönderilen top Modafenspor defansından sekti, seken topa dokunan Beytullah’ın şutu kalecide kaldı. 15’inci dakikada sol kanattan gelişen Yozgatspor atağında Aytaç’ın ara pasında topla buluşan Furkan Demir’in yerden ceza sahasına gönderdiği topa Mehmet Ali dokunamadı, kaleciden seken topa Aytaç müdahale etti Aytaç’ta topa dokunamayınca kırmızı siyahlı ekip mutlak golden oldu. 17’inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Ali Modafenspor defans oyuncusunu çalımladıktan sonra kaleye çevirdi topa Beytullah dokunamayınca Yozgatspor mutlak bir golden daha oldu. 25’inci dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Beytullah’ın pasında topla buluşan Aytaç, ceza sahasına girer girmez sert vurdu meşin yuvarlak kaleciden döndü dönem topu Mehmet Ali tamamlayamayınca Yozgatspor mutlak bir golden daha oldu. 29’uncu dakikada Abdulsamet Kırım’ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği top Modafenspor kalecisinde kaldı. 33’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında yerden ceza sahasına gönderilen topa Mehmet Ali’den önce kaleci müdahale etti, Modafenspor defansı topu bekletmeden uzaklaştırınca Yozgatspor bir golden daha oldu. 39’uncu dakikada Aytaç’ın serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Osmanpaşa’nın kafa şutu filelerle buluştu: 1-0. Müsabakanın ilk yarısı Yozgatspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında Yozgatspor kontra ataklar ile rakip kalede gol aradı. Rakibine pozisyon vermeyen kırmızı siyahlı ekip kontra ataklar ile gittiği rakip kalede tehlikeli pozisyonlardan yararlanamadı. 50’inci dakikada Aytaç’ın ceza sahası içerisindeki sert şutunu kaleci kornere çeldi. 56’ıncı dakikada gelişen Yozgatspor atağında Furkan’ı ceza sahasına girmeden düşürerek tehlikeyi önleyen Samet Aydın ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü rakip takım 10 kişi kaldı. 57’inci dakikada Aytaç’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top üsten az farkla auta çıktı. 60’ıncı dakikada gelişen Yozgatspor atağında Mehmet Ali’nin sert şutunda top defansa çarparak kornere çıktı. 75’inci dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında sol kanattan ceza sahasına giren Aytaç müsait durumdaki arkadaşına topu atmak yerine direk kaleye gönderince takımını mutlak golden etti. 78’inci dakikada gelişen Yozgatspor kontra atağında Modefenspor defansının arkasına atılan topla buluşan Mehmet Ali ceza sahası ön çizgisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa sert vurdu Modafenspor kalecisi meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çelerek Yozgatspor’un mutlak golünü engelledi. 85’inci dakikada Yozgatspor kontra atağında topla buluşan Aytaç Beytullah’a gönderdi, Beytullah tekrar topu Aytaç’a göndermek isterken araya Modafenspor defans oyuncuları girince Yozgatspor mutlak golden oldu. 87’inci dakikada Yozgatspor atağında Cevatcan’ın içe çevirdiği top Modafenspor kalecisini geçti, Aytaç kafayla boş kaleye göndermek istedi, vuruşu zayıf kalınca Yozgatsporlu oyuncular topu tamamlamak istedi, kaleciden döndü, dönen topu bir kez daha Yozgatsporlu oyuncular tamamladı top kalecide kaldı. 89’inci dakikada Yozgatspor atağında Furkan’ın ceza sahası dışından sert şutunu Modafenspor kalecisi güçlükle kornere çeldi. Müsabakada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip sahadan 1-0 üstünlük ile ayrılarak ateş hattından uzaklaşmaya başladı.