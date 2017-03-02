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Sipahi’ye şampiyon ziyaret

02 Mart 2017 Perşembe 06:01
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Yozgat’ı temsilen Antrenörler Yunus Avcı ve Mustafa Zararsız gözetiminde Okul Sporları kapsamında Adana’da düzenlenen Yıldızlar Kick-Bok Türkiye şampiyonasına katılan ve Türkiye ikincisi olan Betül Zararsız ve Salih Koçsoy Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi’yi makamında ziyaret ettiler.

Sipahi’ye şampiyon ziyaret
Antrenörler Yunus Avcı ve Mustafa Zararsız ile birlikte sporcuları makamında kabul eden Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi sporculara gösterdiği başarılardan dolayı tebrik etti. Okul sporlarında Türkiye İkincisi olan Betül Zararsız ve Salih Koçsoy’un aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Kick-Boks kursu öğrencileri olduğunu söyleyen Sipahi, ‘’Müdürlüğümüz bünyesinde açılan sportif kurslardan biri olan Kick-Boks’ta bu sporcularımız her sene derece elde ediyorlar. Kick-Boks alanında Türkiye çapında şampiyonlar yetiştirmeye başladık ve bunlar bizleri gururlandırıyor. Ben bu noktada Kick-Boks antrenörleri Mustafa Zararsız ve Yunus Avcı’yı verdikleri eğitim neticesinde yetiştirdikleri şampiyon sporculardan dolayı kutluyorum’’ dedi.

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