SiNOP PROVASI

Teknik direktör İbrahim Baş, Pazar günü deplasmanda Sinopspor ile karşılaşacakları ve bu zorlu müsabakadan galibiyet ile ayrılmak istediklerini söyledi. Sinopspor takımının sahasının sentetik saha olduğunu vurgulayan Baş, ‘’Bu nedenle biz de Sinopspor ile oynayacağımız müsabakanın taktik antrenmanını sentetik sahada yaptık. Yozgat Bozok Üniversitesi sahasında Sinopspor ile oynayacağımız müsabakanın taktik antrenmanını yaptık. Yarın son antrenmanımızı yaptıktan sonra da karayoluyla Sinop’a hareket edeceğiz’’ dedi.