Sınırsız otobüs kaldırıldı

Otobüsler dün sabah yola çıktı. Kırmızı siyahlı ekibi desteklemek üzere Yozgat dışında ikamet edenlerle Bolu'ya adeta akın etti. İstanbul, Ankara başta olmak üzere, kocaeli, Bursa ve diğer illerden de çok sayıdı Yozgatlı maçı takip edip, kırmızı siyahlı ekibe canlı destek verdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat'tan giden taraftarlara otobüs tahsisinin dışında, Cumhuriyet Alanı'na dev ekran konuşlandırıp, maça gidemeyen taraftarların maçı naklen izlemelerine imkan sağladı. Taraftarlar alanda kurulan dev ekranda maçı heyecanla izledi.