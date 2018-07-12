SINIFTA KALDIK

Listede hiç gözlemci bulunmazken, sadece C klasmanda bir, Bölgeselde ise 3 hakemimiz yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemci klasmanlarından A ve B klasmanında hakemimiz bulunmuyor. Bölgesel Gözlemci, Klasman Gözlemci, Üst Klasman Gözlemci, Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem, Kadın Bölgesel Hakem, C Klasman Hakem Listesinde Yozgat’ın temsilcisi bulunmuyor. C Klasman Yardımcı Hakem Listesinde Mesut Hakalmaz, Bölgesel Hakem Listesinde Celil Demircan ve Eyüp Taşkan, Bölgesel Yardımcı Hakem Listesinde de Dursun Zeyrek bulunuyor.
12 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
223 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol