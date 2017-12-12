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-SİNDİRME EYLEMİ TUTMADI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’u konuk eden düşme potasından kurtulmaya çalışan Belen Belediyespor’un maç öncesi futbolcuları sindirme eylemi karşılık bulmadı.

-SİNDİRME EYLEMİ TUTMADI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’u konuk eden düşme potasından kurtulmaya çalışan Belen Belediyespor’un maç öncesi futbolcuları sindirme eylemi karşılık bulmadı.

12 Aralık 2017 Salı 07:05
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-SİNDİRME EYLEMİ TUTMADI

Maç öncesinde ısınmak üzere sahaya çıkan kırmızı siyahlı ekibin futbolcularına sözlü ve fiili saldırıda bulunmak istenen, Belen Belediyespor’un cezalı futbolcusu polisler tarafından engellendi. Yapılanları doğru bulmadıklarını belirten Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, ‘’Belen Belediyespor ligin ikinci yarısında Yozgat’a gelecek. Yozgat’ta diğer rakiplerimize göstermiş olduğumuz misafirperverliği onlara da göstermek suretiyle, yaptıklarının yanlış olduğunu göstermeye çalışacağız’’ dedi.

Asbaşkan Akgün, takımı sindirmeye yönelik yapılan hareketlerin maçın başlamasıyla karşılık bulmadığını, futbolcuların üzerlerindeki baskıyı kısa sürede atlatıp, atak üstüne atak geliştirdiğini kaydetti. Akgün, maçta kazanılan penaltıdan iki dakika önce yakaladıkları net pozisyonda rakip takım defansının ceza sahası içerisinde düşürdüğü, ancak hakemin pozisyonu devam ettirdiğini anlattı. Akgün, ‘’Kazanılan penaltı vuruşuyla galibiyet golünü bulmamızın ardından takımımız iyice rahatladı. Geliştirdiği ataklarda goller bulup, 4-0’lık galibiyetle deplasmandan dönüldü’’ diye konuştu.

Asbaşkan Akgün, maç sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, ‘’Belen deplasmanından da istediğimiz sonucu alarak döndük. Şimdi önümüzde ilk yarının son maçını evimizde Kayseri Şekerspor ile oynayacağız. Bu haftaki rakibimiz ters bir ekip, geçmiş yıllarda da sıkıntı oldu. Ama bu sefer Kayseri Şekerspor’u Yozgat’tan eli boş çevirmek istiyoruz, başka da alternatifimiz yok’’ ifadelerini kullandı.

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