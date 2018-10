Şimşek’ten ziyaret

Belediye başkanlığı döneminde de her zaman desteklediği engelliler kulübünü ziyaret eden Ahmet Şimşek, kulüp başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu’dan takım hakkında bilgiler aldı. Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, spor kulüplerinin ilk kuruluşundan bugüne kadar her zaman yanlarında olup kendilerine destek olan Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’in spor kulüplerini ziyaret ederek yeni sezonda başarılar dilediğini söyledi. Altınkuyu, kendilerine her fırsatta destek olan Ahmet Şimşek’e sonsuz teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.