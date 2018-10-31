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Şimşek’ten ziyaret

BÖLGESEL Amatör Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübü yöneticilerini Sorgun eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ziyaret etti.

Şimşek’ten ziyaret

BÖLGESEL Amatör Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübü yöneticilerini Sorgun eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ziyaret etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 05:29
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Şimşek’ten ziyaret

Belediye başkanlığı döneminde de her zaman desteklediği engelliler kulübünü ziyaret eden Ahmet Şimşek, kulüp başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu’dan takım hakkında bilgiler aldı. Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, spor kulüplerinin ilk kuruluşundan bugüne kadar her zaman yanlarında olup kendilerine destek olan Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’in spor kulüplerini ziyaret ederek yeni sezonda başarılar dilediğini söyledi. Altınkuyu, kendilerine her fırsatta destek olan Ahmet Şimşek’e sonsuz teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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Şimşek’ten Ziyaret
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