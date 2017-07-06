Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101011
ALTIN
142.459
DOLAR
3.6170
STERLİN
4.6760
EURO
4.1041

Şimdi vefa zamanı!

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor 1959 FK, mali kaynak sorununu çözmek amacıyla kampanya düzenleyecek. Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen kırmızı siyahlı kulüp ‘şimdi vefa zamanı’ diyerek destek arayışına çıkacak.

Şimdi vefa zamanı!

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedefleyen Yozgatspor 1959 FK, mali kaynak sorununu çözmek amacıyla kampanya düzenleyecek. Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen kırmızı siyahlı kulüp ‘şimdi vefa zamanı’ diyerek destek arayışına çıkacak.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
06 Temmuz 2017 Perşembe 07:12
95 Okunma
Şimdi vefa zamanı!

Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, yeni sezon için Vefa Kart hazırladıklarını belirterek, Ramazan ayında çocuklara yönelik hazırlanan projede önemli bir görev üstlenen Dokunuş ekibinin Yozgatspor için de çalışma yapacağını söyledi.
Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışacak heyet içerisinde dokunuş ekibinin yanı sıra basın mensuplarının da olacağını ifade eden Akgün, “Kart planlamasını yaptık. İlk etapta 100 adet kart bastırarak ziyaret turlarına başlayacağız. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’tan başlayarak kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve işadamları ziyaret edilecek. Akabinde Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Yozgatlı işadamlarımıza ulaşacağız ve Vefat Kart satışı yapacağız” dedi.
Geçen sezonlara nazaran bu sezonda maliyetlerin arttığına dikkat çeken Akgün, yakalanacak başarıda herkesin pay sahibi olmasını arzu ettiklerini dile getirdi.
Yozgatspor için herkesin yapması gereken bir çalışma olduğunu vurgulayan Akgün, “Yozgat, bu lige yakışmıyor ve burasını hak etmiyor. Profesyonel lige çıkmak için herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor. Yönetim olarak yapmış olduğumuz çalışmada Vefa Kart hazırladık. Dokunuş ekibiyle birlikte basın mensuplarından oluşan heyet, ay sonuna kadar ziyaretler yaparak takıma katkı isteyecek. Mali kaynak sorununun giderilmesine katkı verecek. Yozgat’ı ve Yozgatspor’u sevenler ‘Şimdi Vefa Zamanı’ diyerek başlattığımız kampanyaya  desteklerini sunacak” diye konuştu.
Akgün, Vefat Kart için belirledikleri alt limitin bin TL olduğunu, üst limitin ise açık tutulduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat HaberIleri GazetesiYozgatsporYozgatspor1959fkBAL LigiBölgesel Amatör Lig
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Zararsız’dan yeni başarı
Zararsız’dan yeni başarı
Yozgatspor gün sayıyor!
Yozgatspor gün sayıyor!
24 bin lisanslı sporcu var
24 bin lisanslı sporcu var
Yozgatspor için seferberlik!
Yozgatspor için seferberlik!
Sayı her geçen gün artıyor
Sayı her geçen gün artıyor
Yıllar sonra ilk defa
Yıllar sonra ilk defa
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim