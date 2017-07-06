Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, yeni sezon için Vefa Kart hazırladıklarını belirterek, Ramazan ayında çocuklara yönelik hazırlanan projede önemli bir görev üstlenen Dokunuş ekibinin Yozgatspor için de çalışma yapacağını söyledi.

Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışacak heyet içerisinde dokunuş ekibinin yanı sıra basın mensuplarının da olacağını ifade eden Akgün, “Kart planlamasını yaptık. İlk etapta 100 adet kart bastırarak ziyaret turlarına başlayacağız. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’tan başlayarak kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve işadamları ziyaret edilecek. Akabinde Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Yozgatlı işadamlarımıza ulaşacağız ve Vefat Kart satışı yapacağız” dedi.

Geçen sezonlara nazaran bu sezonda maliyetlerin arttığına dikkat çeken Akgün, yakalanacak başarıda herkesin pay sahibi olmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Yozgatspor için herkesin yapması gereken bir çalışma olduğunu vurgulayan Akgün, “Yozgat, bu lige yakışmıyor ve burasını hak etmiyor. Profesyonel lige çıkmak için herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor. Yönetim olarak yapmış olduğumuz çalışmada Vefa Kart hazırladık. Dokunuş ekibiyle birlikte basın mensuplarından oluşan heyet, ay sonuna kadar ziyaretler yaparak takıma katkı isteyecek. Mali kaynak sorununun giderilmesine katkı verecek. Yozgat’ı ve Yozgatspor’u sevenler ‘Şimdi Vefa Zamanı’ diyerek başlattığımız kampanyaya desteklerini sunacak” diye konuştu.

Akgün, Vefat Kart için belirledikleri alt limitin bin TL olduğunu, üst limitin ise açık tutulduğunu sözlerine ekledi.