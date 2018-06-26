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Şimdi söz vekillerde

YOZGAT’ta Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’a destek sözü veren Milletvekillerine gözler çevrildi.

Şimdi söz vekillerde

YOZGAT’ta Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor’a destek sözü veren Milletvekillerine gözler çevrildi.

26 Haziran 2018 Salı 07:00
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Şimdi söz vekillerde

Bir yandan Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, yeni bir yönetim kurarak takımın geleceği için planlar yaparken, bir yandan da Yozgatspor’a destek sözü veren yeni Milletvekillerinden gelecek destek bekleniyor. 24 Haziran Milletvekilliği seçimleri öncesinde AK Parti adayı Bekir Bozdağ, MHP Adayı Ethem Sedef ve CHP Adayı Ali Keven milletvekili seçilmeleri durumunda Yozgatspor’a ellerinden gelen desteği vereceklerinin sözünü vermişlerdi. Dün itibariyle Yozgatspor’a destek sözü veren Bekir Bozdağ, Ethem Sedef ve Ali Keven Yozgat’ı Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil etmeye hak kazandılar. Şimdi ise Yozgatspor’a nasıl bir destek verecekleri merak edilmeye başlandı.

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