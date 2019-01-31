Şimdi kenetlenme zamanı!

Şehrin kırmızı siyahlı bayraklarla donatılması inanmışlığımızı tescil edecek. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 4’ncü Grubunda Yozgatspor, Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde Yozgat Bozokspor çevresinde taraftarlar kenetlenirken, bürokratlar, siyasiler ve STK temsilcilerinin de zincirin bir halkası olması için çağrıda bulunuyoruz. Yozgat’ı liglerinde temsil eden takımlarımız şampiyonluğa koşarken, siyasiler ve üst bürokratların ilgisiz kalması tepkileri de beraberinde getiriyor. Başta siyasiler olmak üzere bürokratları Cumartesi ve Pazar günü oynanacak maçlarda maddi ve manevi desteğe davet ediyor. Son yıllarda sportif alanda oldukça geriye giden Yozgat, 2018-2019 sezonunda altın dönemini yaşamaya başladı. Futbol ve Hentbolda dikkat çekici sonuçlar alarak liderlik koltuğuna oturan takımlarımız için şimdi destek zamanı. Futbolda Yozgatspor, hentbolda Yozgat Bozokspor adım adım şampiyonluğa giderken destek noktasında da beklenti içerisine girdiler.

ŞİMDİ DESTEK ZAMANI

Takımlarımız hafta sonu kendi evlerinde kritik maçlara çıkacaklar. Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Yozgat Bozokspor, Eskişehir temsilcisi Mersin İdman Yurdu’nu konuk edecek. Liderlik koltuğunda bulunan kırmızı siyahlı ekibimiz galibiyeti halinde şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçmiş olacak. Pazar günü ise Yozgatspor, Bozok Şehir Stadı’nda Çarşambaspor’u ağırlayacak. Ligdeki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Sinopspor karşısında alan kırmızı siyahlı ekibimiz Çarşambaspor karşısında hem bu maçın telafisini yapacak hem de rakipleriyle puan farkını koruyacak.

SİYASET ÜSTÜ BULUŞMA

Takımlarımızın kendi sahalarında oynayacakları maça Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, CHP Milletvekili Ali Keven, MHP Milletvekili Ethem Sedef, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, MHP İl Başkanı Ferhat Altan, İyi Parti İl Başkanı Metin Özışık, AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, DP Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan başta olmak üzere bürokratlar ve STK temsilcilerini hem Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda hem de Bozok Şehir Stadı’nda kırmızı siyahlı atkılarıyla birlikte görmek istiyoruz. Yozgat’ın basın kuruluşları olarak “Valimiz, siyasilerimiz, Belediye Başkanlarımız, STK başkanlarımız, bu şehrin tüm dinamiklerini takımlarımızın şampiyonluk yolunda kenetlenmeye davet ediyoruz.”

TAKIMLARIMIZ LİDER

Yozgat’ta sportif alanda altın bir dönem geçirirken, takımlarımız da liderlik koltuğuna oturmuş destek bekliyor. Yozgat Valisi Kadir Çakır başta olmak üzere, Yozgat’ın 4 Milletvekilini, Belediye Başkanları Celal Köse, Mehmet Erdemir, Abdullah Doğan, tüm aday adaylarını, atanmış ve seçilmişler ile STK temsilcilerini Cumartesi ve Pazar günü oynanacak müsabakalara çağırıyoruz. Cumartesi günü 13.00’de Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Yozgat Bozokspor-Mersin İdman Yurdu, Pazar günü saat 14.00’de oynanacak Yozgatspor Çarşamba maçına siyasiler, bürokratlar ve STK temsilcilerinin katılımı maçlara hava getirip, moralleri yükseltecektir. Takımlarımız bu sene ilk kez liderliğe yükseldi. Hem de uzun bir süre sonra. Liglerdeki rakiplerimize Valilikler, Kaymakamlıklar, Milletvekilleri, bürokratlar ve iş dünyası maddi ve manevi destek sağlıyor. Rakiplerimiz arkalarına destek alıyorsa Yozgat’ın takımları neden almasın.Geçen yıllarda şampiyonluklar desteksizlikten, sahipsizlikten ve ilgisizlikten elimizden kayıp gitmedi mi? Artık birlikten güç doğar diyerek, takımlarımıza destek verelim, birlikteliğimizi gösterelim. Şimdi değilse ne zaman?