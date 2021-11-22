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Şiddete hayır!

Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı, dış sahada oynanan karşılaşmaya ‘Kadına Şiddete hayır!’ pankartı ile çıkarak, şiddete dikkat çekti.

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:34
Şiddete hayır!

Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan pankartta, ‘Kadına şiddete sıfır tolerans! Kadına Şiddete karşı buradayım de!’ sloganına yer verildi. Şiddetin, bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış olarak özetlendiği aktarıldı. Şiddettin, özel veya evde, aile bireyleri arasında, sokakta, iş yerinde meydana gelebildiğinin de altı çizildi.

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