SICAK BAKMADIK!

HENTBOL Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile her ligden ikişer takımın daha bir üst lige çıkmasına yönelik kulüplere yapılan çağrı doğrultusunda önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele etme imkanı doğan Yozgat Bozokspor, teklifi geri çevirdi. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, bir önceki sezon alınan karar doğrultusunda Süper Lig’in 14 takımla oynanmasının planlandığı hatırlattı. Kulüplere yapılan çağrının kendilerine de geldiğini kaydeden Doğan, ‘’Biz lige doğrudan alınmak istemiyoruz. Bizim açımızdan bu kalıcı olmaz, daha önce bunu yaşadık, gördük. Bu sezon iyi bir kadro oluşturacağız. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşturmayı planladığımız kadromuzla birinci ligde mücadele verip, Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz. Oluşturacağımız bu yapı Süper Lig’de kalıcı olacaktır. Sprcu konusunda sıkıntı yaşanmayacaktır. Bu sezon genç olan arkadaşlarımız önümüzdeki sezon lig tecrübesini artırıp, ağabey konumuna gelirken, alttan gelen gençler de onların boşluğunu doldurmak suretiyle bir döner oluşturulacaktır’’ dedi.

Bu nedenle baştan itibaren yapılan teklife olumlu bakmadıklarını kaydeden Başkan Cenker, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti. Doğan, ‘’Şuan için görüşme halinde olduğumuz sporcularımız var. Bazılarıyla her konuda anlaşmaya vardık. Bazı yabancı statüsünde oyuncular var. Bunların da durumlarını netleştirmeye çalışıyoruz. Hepsini çözdükten sonra resmi sözleşmeler imzalanacaktır’’ diye konuştu.