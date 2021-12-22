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SHÇEKSpor’a kadın Antrenör

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Yozgat SHÇEKspor Yozgat’ta bir ilke imza atarak takımın Antrenörlük görevine Gözde Sümeyya Karaaslan’ı getirdi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:06
SHÇEKSpor’a kadın Antrenör

Yozgat SHÇEKspor Kulüp Başkanı Hakan Çeliksoy, Yozgat Yetiştirme Yurdu öğrencileri tarafından 1989 yılında kurulan Yozgat SHÇEKspor’un maddi imkânsızlıklara rağmen kurulduğu yıldan beri faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi. Başta Yetiştirme Yurdu öğrencileri, Sevgi Evlerindeki çocuklar ve Yozgat gençliğine hizmet etmek için faaliyet gösterdiklerini dile getiren Çeliksoy, 32 yıldır faaliyetlerine devam eden Spor Kulübünün 2021- 2022 Futbol sezonunda Yozgat Mustafa Bacanlı Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda Masar Uçar ve Ahmet Tufan yönetiminde grup lideri olarak mücadele ettiklerini ifade etti. Yozgat’ın en eski ve köklü kulübü olarak birçok branşta faaliyetler gösterdiklerini hatırlatan Çeliksoy, ‘’Bu sezon futbol müsabakalarında ise bir ilki gerçekleştirerek TFF Grassroots C Lisanslı teknik direktör Gözde Sümeyya Karaaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Kulübümüz tarihimizde bir ilki gerçekleştiriyoruz ve bir bayan teknik direktör Gözde Sümeyya Karaaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Spor Kulübümüz ve Yozgat tarihinde bir ilk oldu kadın teknik direktör ile anlaşma sağlamak Spor Kulübümüze ve yeni teknik direktörümüz Gözde Sümeyya Karaaslan hayırlı olsun’’ dedi.
Yozgat SHÇEKspor yeni Antrenörü Gözde Sümeyya Karaaslan ise ‘’Bana böyle bir teklif gelince çok şaşırdım ve heyecanlandım. Yozgat SHÇEKspor Kulübünden böyle bir teklif gelmesi beni ziyadesi ile mutlu etti. Her Teknik Direktör her takım ile anlaşma yapabilir fakat SHÇEKspor olunca çok farklı mutlu oldum. Kulüp Başkanımız Hakan Çeliksoy ile birlikte hafta sonu Yozgat İl Özel İdare ve Yozgat SHÇEKspor maçını izledik ve sonra Kulüp binasında yapmış olduğumuz görüşme ile sözleşmemizi karşılıklı imzaladık. Başta Kulüp Başkanı Hakan Çeliksoy, Masar Uçar, Ahmet Tufan ve Ömer Tosun’a teşekkür ederim. Daha önce alt yapıda görev aldığını fakat ismi SHÇEK olunca on kat sorumluluğumun üzerimde olduğunun farkındayım, Bana güvenen başta Başkanımız ve Yönetimine ve ayrıca sporcu kardeşlerime mahcup olmadan ve güzel şeyler yapacağımıza eminim. Artık bambaşka bir SHÇEKspor göreceksiniz’’ diye konuştu. 

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