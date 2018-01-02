SHÇEK üzgün

A Grubu’ndan kümede kalma mücadelesini son haftaya kadar taşıyan Yozgat SHÇEKspor, ligin son haftasında Akdağmadenispor’u 4-2 yenmesine karşılık küme düşmekten kurtulamadı. Ligde prestij müsabakalarına çıkan Akdağmadenispor’u konuk eden Yozgat SHÇEKspor güçlü rakibini 4-2 yendikten sonra Çalıralan’dan gelen haber ile yıkıldı.

Yozgat SHÇEKspor Antrenörü Mazhar Uçar, ligin son haftasına kadar var güçleri ile kümede kalma mücadelesini sürdürdüklerini söyledi. Ligin son haftasında güçlü rakipleri Akdağmadenispor ile oynadıkları müsabakayı 4-2 kazandıklarını hatırlatan Uçar, ‘’Ligin son haftasında ne yazık ki galip gelmemiz bizi kurtarmadı. Kümede kalma yarışı içerisinde olduğumuz rakibimiz Çayıralan Esnafspor kendi evinde Play-Off mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 3-2 yenince kümede kalan taraf Çayıralan temsilcisi oldu. Biz takım olarak son haftaya kadar taşıdığımız bu yarışı kaybettiğimiz için çok üzgünüz’’ dedi.