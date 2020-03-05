SHÇEK mutlu

SHEÇEKspor Antrenörü Mazhar Uçar, şampiyon parolası ile başladıkları ligde ilk maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Güçlü takımların yer aldığı B Grubunda şampiyon olarak bir üst lige çıkmak istediklerini dile getiren Uçar, ‘’Bu sezon yeni oyuncu arkadaşlarımızı da aramıza katarak güzel bir takım oluşturduk. Oluşturduğumuz bu takımımız da çıktığı ilk müsabakayı hak ederek kazandılar. Bu hafa aynı puana sahip olduğumuz Yozgat Belediyesi Bozokspor ile karşı karşıya geleceğiz. Güçlü rakibimizi yenerek yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz’’ dedi.