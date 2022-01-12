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SHÇEK Çandır’ı gözüne kestirdi

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda lider Yozgat SHÇEKspor hafta sonu konuk edeceği Çandırspor’u yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor.

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:54
SHÇEK Çandır’ı gözüne kestirdi

 Ligde çıktığı 9 müsabakanın 6’sını kazanan, 2 tane beraberlik 1 tane de mağlubiyet alarak 20 puan ile zirvedeki yerini koruyan Yozgat SHÇEKspor hafta sonu Çandırspor’u da yenerek grup liderliğini devam ettirmeyi amaçlıyor. Yozgat SHÇEKspor Antrenörü Mazhar Uçar bu sezon öncelikli olarak hedeflerini grup liderliği olarak belirlediklerini, daha sonra da Play-Off’yara yükselerek Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi için mücadele edeceklerini söyledi. Birinci hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Uçar, ‘’Bu hafta sonu Çandırspor ile kendi sahamızda karşı karşıya geleceğiz. Güçlü rakibimizi yenerek grup liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz. Bu sezon gerçekten çok iyi bir ekip oluşturduk ve bu güzel ekibimiz ile sahada çok iyi sonuçlar aldık. Bu sezon grubumuzu lider tamamlamak istiyoruz. Grup liderliği sonunda da Play-Off’larda da hedefimiz her zaman zirve olacaktır’’ dedi.

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