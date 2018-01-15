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SEZONUN iLK ŞAMPiYONU

YOZGAT Amatör Küme Futbol Ligi’nde sonunun ilk şampiyonu belli oldu.

SEZONUN iLK ŞAMPiYONU

YOZGAT Amatör Küme Futbol Ligi’nde sonunun ilk şampiyonu belli oldu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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SEZONUN iLK ŞAMPiYONU

U14 futbol Ligi’nde deplasmanda Sorgun Gençlikspor’u 2-1 yenen Yemenoğlu Bozokspor, şampiyonluk turunu attı. Antrenör Reşit Savaş Doğan gözetiminde çalışan Yemenoğlu Bozokspor U14 futbol takımı, Sorgun deplasmanında Sorgun Gençlikspor takımı ile karşılaştı. Sahadan alacağı tek puanın bile şampiyon olması için yeterli olan Yemenoğlu Bozokspor takımı, iyi bir mücadele vererek, rakibini 2-1 yenmesini bildi. Ligde topladığı 18 puanla şampiyonluk turunu atan Yemenoğlu Bozokspor U14 takımı, Türkiye Şampiyonasında Yozgat’ı temsil edecek.

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