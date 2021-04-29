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SEZONU GALİBİYETLE KAPADILAR

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, ilk kez mücadele verdiği ligin son haftasında konuk ettikleri rakibini yenerek, sezonu galibiyetle tamamladı.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:59
SEZONU GALİBİYETLE KAPADILAR

 Yozgat ekibi, konuk ettiği Maltepespor karşısında 44-33’lük bir skor elde etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Atiye Gülseven, Zehra Karadavut, Zeynep Yüksektepe, Simge İçer, Semanur Buse Baran, Sakine Doğan, Fatma Arık, Eda Sarıaslan, Hilal Doğan ile 2sahaya çıkıp, mücadele verdi. Emrah Yıldırım-İsa Yılldırım’ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını 22-17 önde tamamlayan Yozgat ekibi, ikinci yarıda da rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi. Yozgat ekibinin 4, rakip takımın 6 7 metre vuruşunu golle sonuçlandırdığı maçtan ev sahibi ekip 44-33 galibiyetle ayrılan taraf oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu galibiyetle puanını 8’e çıkartıp, puan cetvelindeki 11. Sıradaki yerini korudu. 

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SEZONU GALİBİYETLE KAPADILAR
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